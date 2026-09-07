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Tafsir: Sad 38:85
Sad
85
38:85
لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ٨٥
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٥
لَأَمۡلَأَنَّ
ﱆ
جَهَنَّمَ
ﱇ
مِنكَ
ﱈ
وَمِمَّن
ﱉ
تَبِعَكَ
ﱊ
مِنۡهُمۡ
ﱋ
أَجۡمَعِينَ
ﱌ
٨٥
ﱍ
che riempirò l’Inferno di te e di tutti quelli di loro che ti seguiranno».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Nitaujaza moto wa Jahanamu ukukusanye wewe na kizazi chako na wale wote wenye kukufuata miongoni mwa wanadamu.»