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Tafsir: Sad 38:84
Sad
84
38:84
قال فالحق والحق اقول ٨٤
قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ٨٤
قَالَ
ﱁ
فَٱلۡحَقُّ
ﱂ
وَٱلۡحَقَّ
ﱃ
أَقُولُ
ﱄ
٨٤
ﱅ
[Allah] disse: «[Questa è] la Verità, Io dico in Verità,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.