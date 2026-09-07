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Tafsir: Sad 38:83
Sad
83
38:83
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
إِلَّا
ﳩ
عِبَادَكَ
ﳪ
مِنۡهُمُ
ﳫ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
ﳬ
٨٣
ﳭ
eccetto quelli, fra loro, che sono Tuoi servi protetti»
1
.
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Tafseer Al-Baghawi
" إلا عبادك منهم المخلصين "