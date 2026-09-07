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Tafsir: Sad 38:82
Sad
82
38:82
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢
قَالَ
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فَبِعِزَّتِكَ
ﳥ
لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ
ﳦ
أَجۡمَعِينَ
ﳧ
٨٢
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Disse: «Per la Tua potenza, tutti li travierò,
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( قَالَ ) أى : إبليس : ( فَبِعِزَّتِكَ ) أى : فبحق سلطانك وقهرك ( لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) أى : لأغوين بنى آدم جميعا بالمعاصى ، ولأضلنهم ولأمنينهم .