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Tafsir: Sad 38:81
Sad
81
38:81
الى يوم الوقت المعلوم ٨١
إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨١
إِلَىٰ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡوَقۡتِ
ﳡ
ٱلۡمَعۡلُومِ
ﳢ
٨١
ﳣ
fino al Giorno dell’Istante noto».
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
nayo ni Siku ya Mvuvio wa Kwanza ambapo viumbe watakufa.»