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Tafsir: Sad 38:80
Sad
80
38:80
قال فانك من المنظرين ٨٠
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٨٠
قَالَ
ﳚ
فَإِنَّكَ
ﳛ
مِنَ
ﳜ
ٱلۡمُنظَرِينَ
ﳝ
٨٠
ﳞ
Rispose [Allah]: «Tu sei fra coloro cui è concessa dilazione
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين . إلى يَوْمِ الوقت المعلوم ) أى : قال - سبحانه - قد أجبت لك ما تقتضيه حكمتى .