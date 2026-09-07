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Tafsir: Sad 38:79
Sad
79
38:79
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ٧٩
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩
قَالَ
ﳓ
رَبِّ
ﳔ
فَأَنظِرۡنِيٓ
ﳕ
إِلَىٰ
ﳖ
يَوۡمِ
ﳗ
يُبۡعَثُونَ
ﳘ
٧٩
ﳙ
Disse: «Signore, concedimi una dilazione fino al Giorno in cui saranno resuscitati».
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( قَالَ رَبِّ فأنظرني ) أى : أمهلنى ( إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) أى : فأخرنى ولا تمتنى إلى يوم البعث ، لأتمكن من إغواء ذرية آدم .