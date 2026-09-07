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Tafsir: Sad 38:78
Sad
78
38:78
وان عليك لعنتي الى يوم الدين ٧٨
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٧٨
وَإِنَّ
ﳌ
عَلَيۡكَ
ﳍ
لَعۡنَتِيٓ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
يَوۡمِ
ﳐ
ٱلدِّينِ
ﳑ
٧٨
ﳒ
e la Mia maledizione sarà su di te fino al Giorno del Giudizio!».
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
فإنك رجيم ، أى : مطرود من رحمتى . وإن عليك لعنتى وغضبى إلى يوم القيامة ، فإذا ما جاء هذا اليوم ازدادت لعنتى عليك .