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Tafsir: Sad 38:74
Sad
74
38:74
الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ٧٤
إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
إِلَّآ
ﲤ
إِبۡلِيسَ
ﲥ
ٱسۡتَكۡبَرَ
ﲦ
وَكَانَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲩ
٧٤
ﲪ
eccetto Iblìs, che si inorgoglì e divenne uno dei miscredenti.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
إلا إبليس فإنه أبى الامتثال لأمر ربه ، واستكبر عن طاعته ، وصار بسبب ذلك من الكافرين الجاحدين لأمر الله - تعالى - .قال صاحب الكشاف : ولفظ " كل " للإِحاطة و " أجمعون " فأفادوا معا أنهم سجدوا عن آخرهم ، ما بقى منهم ملك إلا سجد ، وأنهم سجدوا جميعا فى وقت واحد ، غير متفرقين فى أوقات .فإن قلت : كيف ساغ السجود لغير الله ، ؟ قلت : الذى لا يسوغ هو السجود لغير الله على وجه العبادة فأما على وجه التكرمة والتبجيل ، فلا يأباه العقل ، إلا أن يعمل الله تعالى فيه مفسدة فينهى عنه .