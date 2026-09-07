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Tafsir: Sad 38:74
Sad
74
38:74
الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ٧٤
إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
إِلَّآ
ﲤ
إِبۡلِيسَ
ﲥ
ٱسۡتَكۡبَرَ
ﲦ
وَكَانَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲩ
٧٤
ﲪ
eccetto Iblìs, che si inorgoglì e divenne uno dei miscredenti.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
إلا إبليس لم يسجد
{ اسْتَكْبَرَ }
عن أمر ربه، واستكبر على آدم
{ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ }
في علم اللّه تعالى.