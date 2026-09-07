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Tafsir: Sad 38:73
Sad
73
38:73
فسجد الملايكة كلهم اجمعون ٧٣
فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣
فَسَجَدَ
ﲟ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲠ
كُلُّهُمۡ
ﲡ
أَجۡمَعُونَ
ﲢ
٧٣
ﲣ
Tutti gli angeli si prosternarono assieme,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo Malaika wote wakasujudu kwa kutii na kufuata amri ya Mwenyezi Mungu,