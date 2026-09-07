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Tafsir: Sad 38:72
Sad
72
38:72
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَإِذَا
ﲕ
سَوَّيۡتُهُۥ
ﲖ
وَنَفَخۡتُ
ﲗ
فِيهِ
ﲘ
مِن
ﲙ
رُّوحِي
ﲚ
فَقَعُواْ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
سَٰجِدِينَ
ﲝ
٧٢
ﲞ
Dopo che l’avrò ben formato e avrò soffiato in lui del Mio Spirito, gettatevi in prosternazione davanti a lui».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَإِذَا سَوَّیۡتُهُۥ﴾ أَتْمَمْته ﴿وَنَفَخۡتُ﴾ أَجْرَيْت ﴿فِیهِ مِن رُّوحِی﴾ فَصَارَ حَيًّا وَإِضَافَة الرُّوح إلَيْهِ تَشْرِيف لِآدَم وَالرُّوح جِسْم لَطِيف يَحْيَا بِهِ الْإِنْسَان بِنُفُوذِهِ فِيهِ ﴿فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِینَ ٧٢﴾ سُجُود تَحِيَّة بِالِانْحِنَاءِ