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Tafsir: Sad 38:71
Sad
71
38:71
اذ قال ربك للملايكة اني خالق بشرا من طين ٧١
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًۭا مِّن طِينٍۢ ٧١
إِذۡ
ﲋ
قَالَ
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲎ
إِنِّي
ﲏ
خَٰلِقُۢ
ﲐ
بَشَرٗا
ﲑ
مِّن
ﲒ
طِينٖ
ﲓ
٧١
ﲔ
[Ricorda] quando il tuo Signore disse agli angeli: «Creerò un essere umano con l’argilla.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kumbuka pindi Aliposema Mola wako kuwaambia Malaika, «Hakika mimi nitamuumba kiumbe kutokana na mchanga.