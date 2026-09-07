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Tafsir: Sad 38:69
Sad
69
38:69
ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ٦٩
مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩
مَا
ﱸ
كَانَ
ﱹ
لِيَ
ﱺ
مِنۡ
ﱻ
عِلۡمِۭ
ﱼ
بِٱلۡمَلَإِ
ﱽ
ٱلۡأَعۡلَىٰٓ
ﱾ
إِذۡ
ﱿ
يَخۡتَصِمُونَ
ﲀ
٦٩
ﲁ
Non avevo nessuna conoscenza della discussione del supremo consesso
1
;
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العربية
Al-Sa'di
Мне ничего не было ведомо об ангелах. Если бы Аллах не открыл мне часть сокровенного знания, то я никогда не узнал бы о том, как ангелы препирались по поводу сотворения Адама.