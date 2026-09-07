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Tafsir: Sad 38:68
Sad
68
38:68
انتم عنه معرضون ٦٨
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨
أَنتُمۡ
ﱴ
عَنۡهُ
ﱵ
مُعۡرِضُونَ
ﱶ
٦٨
ﱷ
ma voi ve ne allontanate.
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 38:67 a 38:68
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إن هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون منصرفون، لا تعملون به.