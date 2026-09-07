Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sad 38:67
Sad
67
38:67
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
ﱯ
هُوَ
ﱰ
نَبَؤٌاْ
ﱱ
عَظِيمٌ
ﱲ
٦٧
ﱳ
Di’: «Questo è un annuncio solenne,
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 38:66 a 38:67
Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он - Могущественный, Прощающий. Благодаря Своему великому могуществу Он сотворил огромную Вселенную, а благодаря Своему безграничному состраданию Он прощает кающимся рабам большие грехи и малые прегрешения. Господь, Который обладает столь прекрасными качествами, действительно заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных богов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или прокормить творения Всевышнего Аллаха. Они не распоряжаются добром и злом, не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи и принимать покаяния.