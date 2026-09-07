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Tafsir: Sad 38:67
Sad
67
38:67
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
ﱯ
هُوَ
ﱰ
نَبَؤٌاْ
ﱱ
عَظِيمٌ
ﱲ
٦٧
ﱳ
Di’: «Questo è un annuncio solenne,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Mtume kuwaambia watu wako, «Kwa hakika hii Qur’ani ni habari yenye manufaa makubwa.