Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sad 38:66
Sad
66
38:66
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ٦٦
رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٦٦
رَبُّ
ﱧ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱨ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
بَيۡنَهُمَا
ﱫ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱬ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﱭ
٦٦
ﱮ
il Signore dei cieli e della terra e di ciò che vi è frammezzo, l’Eccelso, il Perdonatore».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده، كما كان قاهرا وحده،
وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فقال:
{ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا }
أي: خالقهما، ومربيهما، ومدبرها بجميع أنواع التدابير.
{ الْعَزِيزُ }
الذي له القوة، التي بها خلق المخلوقات العظيمة.
{ الْغَفَّارُ }
لجميع الذنوب، صغيرها، وكبيرها، لمن تاب إليه وأقلع منها.فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد، دون من لا يخلق ولا يرزق، ولا يضر ولا ينفع، ولا يملك من الأمر شيئا، وليس له قوة الاقتدار، ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار.