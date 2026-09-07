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Tafsir: Sad 38:65
Sad
65
38:65
قل انما انا منذر وما من الاه الا الله الواحد القهار ٦٥
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌۭ ۖ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٦٥
قُلۡ
ﱚ
إِنَّمَآ
ﱛ
أَنَا۠
ﱜ
مُنذِرٞۖ
ﱝﱞ
وَمَا
ﱟ
مِنۡ
ﱠ
إِلَٰهٍ
ﱡ
إِلَّا
ﱢ
ٱللَّهُ
ﱣ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱤ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱥ
٦٥
ﱦ
Di’: «Io non sono altro che un ammonitore. Non c’è altro dio all’infuori di Allah, l’Unico, il Dominatore,
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : قل إنما أنا منذر أي مخوف عقاب الله لمن عصاه وقد تقدم ." وما من إله " أي معبود " إلا الله الواحد القهار " الذي لا شريك له "