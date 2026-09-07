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Tafsir: Sad 38:64
Sad
64
38:64
ان ذالك لحق تخاصم اهل النار ٦٤
إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّۭ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٦٤
إِنَّ
ﱓ
ذَٰلِكَ
ﱔ
لَحَقّٞ
ﱕ
تَخَاصُمُ
ﱖ
أَهۡلِ
ﱗ
ٱلنَّارِ
ﱘ
٦٤
ﱙ
Invero saranno queste le mutue recriminazioni della gente del Fuoco.
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний засвидетельствовал истинность этого повествования и сказал, что именно так будут пререкаться адские неверующие и многобожники. Это - истина, в которой нельзя усомниться.