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Tafsir: Sad 38:63
Sad
63
38:63
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣
أَتَّخَذْنَـٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ٦٣
أَتَّخَذۡنَٰهُمۡ
ﱌ
سِخۡرِيًّا
ﱍ
أَمۡ
ﱎ
زَاغَتۡ
ﱏ
عَنۡهُمُ
ﱐ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
ﱑ
٦٣
ﱒ
dei quali ci facevamo beffe e che evitavamo di guardare?»
1
.
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Al-Sa'di
Неужели мы ошибались? Или же они вместе с нами попали в Ад, но наши взоры не видят их? Может быть, мы действительно заблуждались, когда называли их дурными людьми? Может быть, они были праведниками, а мы несправедливо насмехались над ними. Они говорили: «Господи! Мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо Ты - Наилучший из милосердных» (23:109). Но мы насмехались над ними и даже не вспоминали о Господе. А может быть, они тоже попали в Ад и страдают вместе с нами, но мы не можем разглядеть их? Очевидно, последнее предположение покажется адским мученикам более убедительным, потому что воззрения, которые они исповедовали на земле, и чувства, которые они питали к мусульманам, не изменятся даже в Последней жизни. Они станут неотъемлемым качеством каждого обитателя Ада и будут заставлять грешников говорить столь дерзкие слова. Существует еще одно толкование этих аятов, согласно которому слова мучеников Ада будут лишь самообольщением. Они обманывают друг друга в мирской жизни и будут обманывать друг друга в жизни будущей. Поэтому Всевышний Аллах поведал о том, что люди на оградах скажут обитателям Ада: «Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости?» (7:49).