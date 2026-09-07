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Tafsir: Sad 38:62
Sad
62
38:62
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢
وَقَالُوا۟ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًۭا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ٦٢
وَقَالُواْ
ﱁ
مَا
ﱂ
لَنَا
ﱃ
لَا
ﱄ
نَرَىٰ
ﱅ
رِجَالٗا
ﱆ
كُنَّا
ﱇ
نَعُدُّهُم
ﱈ
مِّنَ
ﱉ
ٱلۡأَشۡرَارِ
ﱊ
٦٢
ﱋ
Diranno: «Perché mai non vediamo [tra noi] quegli uomini che consideravamo miserabili,
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 38:62 a 38:63
وقال الطاغون:
ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار الأشقياء؟ هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا بهم خطأ، أو أنهم معنا في النار، لكن لم تقع عليهم الأبصار؟