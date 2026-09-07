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Tafsir: Sad 38:61
Sad
61
38:61
قالوا ربنا من قدم لنا هاذا فزده عذابا ضعفا في النار ٦١
قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًۭا ضِعْفًۭا فِى ٱلنَّارِ ٦١
قَالُواْ
ﳖ
رَبَّنَا
ﳗ
مَن
ﳘ
قَدَّمَ
ﳙ
لَنَا
ﳚ
هَٰذَا
ﳛ
فَزِدۡهُ
ﳜ
عَذَابٗا
ﳝ
ضِعۡفٗا
ﳞ
فِي
ﳟ
ٱلنَّارِ
ﳠ
٦١
ﳡ
Diranno: «Signore, raddoppia il castigo nel Fuoco a chiunque ce lo abbia preparato».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kundi la wafuasi liendelee kusema, «Mola wetu! Yoyote yule aliyetupoteza duniani akatuepusha na uongofu, muongezee adhabu yake Motoni maradufu.»