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Tafsir: Sad 38:60
Sad
60
38:60
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
قَالُواْ
ﳈ
بَلۡ
ﳉ
أَنتُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
مَرۡحَبَۢا
ﳌ
بِكُمۡۖ
ﳍﳎ
أَنتُمۡ
ﳏ
قَدَّمۡتُمُوهُ
ﳐ
لَنَاۖ
ﳑﳒ
فَبِئۡسَ
ﳓ
ٱلۡقَرَارُ
ﳔ
٦٠
ﳕ
Diranno: «Non c’è benvenuto per voi, per voi che ci avete preparato tutto ciò!»
1
. Qual tristo rifugio.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟﴾ أَيْ الْأَتْبَاع ﴿بَلۡ أَنتُمۡ لَا مَرۡحَبَۢا بِكُمۡۖ أَنتُمۡ قَدَّمۡتُمُوهُ﴾ أَيْ الْكُفْر ﴿لَنَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡقَرَارُ ٦٠﴾ لَنَا وَلَكُمْ النَّار