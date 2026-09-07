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Tafsir: Sad 38:60
Sad
60
38:60
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
قَالُواْ
ﳈ
بَلۡ
ﳉ
أَنتُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
مَرۡحَبَۢا
ﳌ
بِكُمۡۖ
ﳍﳎ
أَنتُمۡ
ﳏ
قَدَّمۡتُمُوهُ
ﳐ
لَنَاۖ
ﳑﳒ
فَبِئۡسَ
ﳓ
ٱلۡقَرَارُ
ﳔ
٦٠
ﳕ
Diranno: «Non c’è benvenuto per voi, per voi che ci avete preparato tutto ciò!»
1
. Qual tristo rifugio.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا }
أي: الفوج المقبل المقتحم:
{ بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ }
أي: العذاب
{ لَنَا }
بدعوتكم لنا، وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم.
{ فَبِئْسَ الْقَرَارُ }
قرار الجميع، قرار السوء والشر.