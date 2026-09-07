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Tafsir: Sad 38:58
Sad
58
38:58
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَءَاخَرُ
ﲷ
مِن
ﲸ
شَكۡلِهِۦٓ
ﲹ
أَزۡوَٰجٌ
ﲺ
٥٨
ﲻ
ed altri simili tormenti.
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 38:57 a 38:58
هذا العذاب ماء شديد الحرارة، وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه، ولهم عذاب آخر من هذا القبيل أصناف وألوان.