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Tafsir: Sad 38:56
Sad
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
ﲭ
يَصۡلَوۡنَهَا
ﲮ
فَبِئۡسَ
ﲯ
ٱلۡمِهَادُ
ﲰ
٥٦
ﲱ
l’Inferno in cui saranno precipitati; qual tristo giaciglio.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦)
] ئهچنه ناو دۆزهخ كه خراپترین شوێنی مانهوهیه وهكو بێشكهو شوێنێك كه تیایدا پاڵ ئهدهنهوهو ههموو لایهكیان ئاگره.