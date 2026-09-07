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Tafsir: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
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وَإِنَّ
ﲨ
لِلطَّٰغِينَ
ﲩ
لَشَرَّ
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مَـَٔابٖ
ﲫ
٥٥
ﲬ
Così sarà. I ribelli avranno invece il peggiore dei soggiorni:
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Al-Sa'di
Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и грехах? Им уготовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более подробно описал эту обитель и поведал о великих муках, чудовищном зное и лютой стуже, которые уготовлены для неверующих и многобожников.