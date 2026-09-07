Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sad 38:54
Sad
54
38:54
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
إِنَّ
ﲞ
هَٰذَا
ﲟ
لَرِزۡقُنَا
ﲠ
مَا
ﲡ
لَهُۥ
ﲢ
مِن
ﲣ
نَّفَادٍ
ﲤ
٥٤
ﲥ
In verità questi sono i beni che vi concediamo e che non si esauriranno mai.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (٥٤)
] به دڵنیایی ئهمه ڕزقی ئێمهیه ئهیدهین به بهههشتیان كه بڕانی بۆ نیه و نابڕێ و كۆتایی نایات و لهناو ناچێت.