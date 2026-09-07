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Tafsir: Sad 38:53
Sad
53
38:53
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هَٰذَا
ﲘ
مَا
ﲙ
تُوعَدُونَ
ﲚ
لِيَوۡمِ
ﲛ
ٱلۡحِسَابِ
ﲜ
٥٣
ﲝ
Ciò è quanto vi è promesso per il Giorno del Rendiconto.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - أن هذا العطاء العظيم مقابل عملهم الصالح فى الدنيا فقال : ( هذا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحساب ) .واللام فى قوله ( ليوم ) للتعليل . أى : هذا الذى ذكرناه لكم من نعيم الجنات . هو جزاء إيمانكم وعملكم الصالح من أجل يوم الحساب .