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Tafsir: Sad 38:50
Sad
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
ﲄ
عَدۡنٖ
ﲅ
مُّفَتَّحَةٗ
ﲆ
لَّهُمُ
ﲇ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
ﲈ
٥٠
ﲉ
i Giardini di Eden, le cui porte saranno aperte per loro.
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السعدي Al-Sa'di
ثم فسره وفصله فقال:
{ جَنَّاتِ عَدْنٍ }
أي: جنات إقامة، لا يبغي صاحبها بدلا منها، من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين.
{ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ }
أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها، لا يحتاجون أن يفتحوها هم ، بل هم مخدومون، وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن، ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها.