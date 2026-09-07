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Tafsir: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ﱼ
ذِكۡرٞۚ
ﱽﱾ
وَإِنَّ
ﱿ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﲀ
لَحُسۡنَ
ﲁ
مَـَٔابٖ
ﲂ
٤٩
ﲃ
Questo è un Monito. In verità i timorati avranno soggiorno bello:
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 38:49 a 38:51
هذا القرآن ذِكْر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لَحسنَ مصير عندنا في جنات إقامة، مفتَّحة لهم أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزيَّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم.