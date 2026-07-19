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Sad
43
38:43
ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب ٤٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٤٣
وَوَهَبۡنَا
لَهُۥٓ
أَهۡلَهُۥ
وَمِثۡلَهُم
مَّعَهُمۡ
رَحۡمَةٗ
مِّنَّا
وَذِكۡرَىٰ
لِأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٤٣
Gli restituimmo la sua famiglia e con essa un’altra simile
1
, [segno di] misericordia da parte Nostra e Monito per coloro che sono dotati di intelletto.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ }
قيل: إن اللّه تعالى أحياهم له
{ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ }
في الدنيا، وأغناه اللّه، وأعطاه مالا عظيما
{ رَحْمَةً مِنَّا }
بعبدنا أيوب، حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا.
{ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ }
أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا، فيعلموا أن من صبر على الضر، أن اللّه تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا، ويستجيب دعاءه إذا دعاه.