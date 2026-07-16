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41
38:41
واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ٤١
وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍۢ وَعَذَابٍ ٤١
وَٱذۡكُرۡ
عَبۡدَنَآ
أَيُّوبَ
إِذۡ
نَادَىٰ
رَبَّهُۥٓ
أَنِّي
مَسَّنِيَ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
بِنُصۡبٖ
وَعَذَابٍ
٤١
E ricorda il Nostro servo Giobbe
1
, quando chiamò il suo Signore: «Satana mi ha colpito con disgrazia e afflizioni».
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Помяни праведного раба Айюба самыми хорошими словами и восхвали его достойным образом. Его поразила великая беда, но он проявил стойкость и терпение. Он не сетовал на свою судьбу и не просил помощи ни у кого, кроме Аллаха. Он воззвал к Господу и поведал Ему о постигшем его тяжелом и мучительном испытании. Аллах позволил сатане лишить Айюба мирского благоденствия, и тело святого пророка покрылось гноящимися язвами. Однако страдания Айюба усугублялись тем, что он потерял своих детей и все нажитое богатство.