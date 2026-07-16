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38
38:38
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨
وَءَاخَرِينَ
مُقَرَّنِينَ
فِي
ٱلۡأَصۡفَادِ
٣٨
Pre-Eg. n. Di versetti. Il nome della sura deriva dal vers. In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. E altri ancora incatenati a coppie.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَءَاخَرِینَ﴾ مِنْهُمْ ﴿مُقَرَّنِینَ﴾ مَشْدُودِينَ ﴿فِی ٱلۡأَصۡفَادِ ٣٨﴾ الْقُيُود بجمع أيديهم إلى أعناقهم