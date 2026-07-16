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Sad
37
38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧
وَٱلشَّيَٰطِينَ
كُلَّ
بَنَّآءٖ
وَغَوَّاصٖ
٣٧
e [gli asservimmo] tutti i dèmoni, costruttori e nuotatori di ogni specie
1
.
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Tafsir Fathul Majid
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