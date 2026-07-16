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Sad
33
38:33
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣
رُدُّوهَا
عَلَيَّۖ
فَطَفِقَ
مَسۡحَۢا
بِٱلسُّوقِ
وَٱلۡأَعۡنَاقِ
٣٣
Riconduceteli a me». E iniziò a tagliar loro i garretti e i colli.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.