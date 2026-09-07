Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Sad 38:27
Sad
27
38:27
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذالك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ٢٧
وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًۭا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ٢٧
وَمَا
ﱁ
خَلَقۡنَا
ﱂ
ٱلسَّمَآءَ
ﱃ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱄ
وَمَا
ﱅ
بَيۡنَهُمَا
ﱆ
بَٰطِلٗاۚ
ﱇﱈ
ذَٰلِكَ
ﱉ
ظَنُّ
ﱊ
ٱلَّذِينَ
ﱋ
كَفَرُواْۚ
ﱌﱍ
فَوَيۡلٞ
ﱎ
لِّلَّذِينَ
ﱏ
كَفَرُواْ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱلنَّارِ
ﱒ
٢٧
ﱓ
Non creammo invano il cielo e la terra e quello che vi è frammezzo. Questo è ciò che pensano i miscredenti
1
. Guai ai miscredenti per il fuoco [che li attende] !
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
] وه ئێمه ئاسمانهكان و زهوی و ئهوهی له نێوانیاندایه بهبێهودهو بێ حیكمهت دروستمان نهكردوون [
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
] ئهمه گومانی كافرانه كه وائهزانن ههروا بهبێ حیكمهت دروستكراوه [
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧)
] وه ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ بۆ ئهو كافرانه.