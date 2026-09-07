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Tafsir: Sad 38:26
Sad
26
38:26
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٢٦
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦
يَٰدَاوُۥدُ
ﳈ
إِنَّا
ﳉ
جَعَلۡنَٰكَ
ﳊ
خَلِيفَةٗ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳍ
فَٱحۡكُم
ﳎ
بَيۡنَ
ﳏ
ٱلنَّاسِ
ﳐ
بِٱلۡحَقِّ
ﳑ
وَلَا
ﳒ
تَتَّبِعِ
ﳓ
ٱلۡهَوَىٰ
ﳔ
فَيُضِلَّكَ
ﳕ
عَن
ﳖ
سَبِيلِ
ﳗ
ٱللَّهِۚ
ﳘﳙ
إِنَّ
ﳚ
ٱلَّذِينَ
ﳛ
يَضِلُّونَ
ﳜ
عَن
ﳝ
سَبِيلِ
ﳞ
ٱللَّهِ
ﳟ
لَهُمۡ
ﳠ
عَذَابٞ
ﳡ
شَدِيدُۢ
ﳢ
بِمَا
ﳣ
نَسُواْ
ﳤ
يَوۡمَ
ﳥ
ٱلۡحِسَابِ
ﳦ
٢٦
ﳧ
«O Davide, abbiamo fatto di te un vicario sulla terra: giudica con equità tra gli uomini e non inclinare alle tue passioni, ché esse ti travieranno dal sentiero di Allah.» In verità coloro che si allontanano dal sentiero di Allah subiranno un severo castigo per aver dimenticato il Giorno del Rendiconto.
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