Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 16
Sad
16
38:16
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ١٦
وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٦
وَقَالُواْ
ﳚ
رَبَّنَا
ﳛ
عَجِّل
ﳜ
لَّنَا
ﳝ
قِطَّنَا
ﳞ
قَبۡلَ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡحِسَابِ
ﳡ
١٦
ﳢ
Dicono: «Signore, anticipaci la nostra parte prima del Giorno del Rendiconto»
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.