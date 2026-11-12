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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 13
Sad
13
38:13
وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولايك الاحزاب ١٣
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍۢ وَأَصْحَـٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١٣
وَثَمُودُ
ﲾ
وَقَوۡمُ
ﲿ
لُوطٖ
ﳀ
وَأَصۡحَٰبُ
ﳁ
لۡـَٔيۡكَةِۚ
ﳂﳃ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳄ
ٱلۡأَحۡزَابُ
ﳅ
١٣
ﳆ
e i Thamûd, e la gente di Lot, e quelli di Al-’Aikah
1
, erano questi i faziosi
2
.
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Tafsir Fathul Majid
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