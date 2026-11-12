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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 11
Sad
11
38:11
جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب ١١
جُندٌۭ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌۭ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١
جُندٞ
ﲮ
مَّا
ﲯ
هُنَالِكَ
ﲰ
مَهۡزُومٞ
ﲱ
مِّنَ
ﲲ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﲳ
١١
ﲴ
Un’armata di fazioni alleate che saranno annientate in questo stesso luogo
1
.
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Tafsir Fathul Majid
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