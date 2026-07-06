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Adh-Dhariyat
31
51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
۞ قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكُمۡ
أَيُّهَا
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣١
Disse [Abramo] : «O inviati, qual è la vostra missione?».
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قال )
[ يعني إبراهيم ]
( فما خطبكم أيها المرسلون )
.