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Adh-Dhariyat
27
51:27
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ
إِلَيۡهِمۡ
قَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٢٧
e l’offrì loro… [Disse]: «Non mangiate nulla?».
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" فقربه إليهم "
، ليأكلوا فلم يأكلوا،
" قال ألا تأكلون "