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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 7
Maryam
7
19:7
يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ٧
يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّۭا ٧
يَٰزَكَرِيَّآ
ﱶ
إِنَّا
ﱷ
نُبَشِّرُكَ
ﱸ
بِغُلَٰمٍ
ﱹ
ٱسۡمُهُۥ
ﱺ
يَحۡيَىٰ
ﱻ
لَمۡ
ﱼ
نَجۡعَل
ﱽ
لَّهُۥ
ﱾ
مِن
ﱿ
قَبۡلُ
ﲀ
سَمِيّٗا
ﲁ
٧
ﲂ
«O Zaccaria, ti diamo la lieta novella di un figlio. Il suo nome sarà Giovanni
1
. A nessuno, in passato, imponemmo lo stesso nome.»
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