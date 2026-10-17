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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 54
Maryam
54
19:54
واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٥٤
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥٤
وَٱذۡكُرۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱓ
إِسۡمَٰعِيلَۚ
ﱔﱕ
إِنَّهُۥ
ﱖ
كَانَ
ﱗ
صَادِقَ
ﱘ
ٱلۡوَعۡدِ
ﱙ
وَكَانَ
ﱚ
رَسُولٗا
ﱛ
نَّبِيّٗا
ﱜ
٥٤
ﱝ
Ricorda Ismaele nel Libro. In verità era sincero nella sua promessa, era un messaggero, un profeta.
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