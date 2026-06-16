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Maryam
28
19:28
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
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O sorella di Aronne
1
, tuo padre non era un empio né tua madre una libertina».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.