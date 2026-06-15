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Maryam
21
19:21
قال كذالك قال ربك هو علي هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا ٢١
قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ ۖ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةًۭ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةًۭ مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًۭا مَّقْضِيًّۭا ٢١
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Rispose: «È così. Il tuo Signore ha detto: “Ciò è facile per Me… Faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da parte Nostra. È cosa stabilita”».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ كَذَلِكِ
] فهرمووی: بهڵێ بهم شێوازهیه [
قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ
] پهروهردگارت ئهفهرمووێ: ئهم شته لهلای من ئاسانه كه كهسێك بهبێ باوك له دایك بێت، پێشتریش ئادهمم بهبێ دایك و باوك دروستكردو حهووایشم له پهراسوى چهپى ئادهم دروستكرد [
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ
] وه تا ئهو منداڵه ببێته نیشانهیهك له نیشانهكانی تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره بۆ خهڵكی [
وَرَحْمَةً مِنَّا
] وه ببێته هۆی ڕهحمهتێك له خواوه بۆ هیدایهت دانی خهڵكی و ببێت به پێغهمبهر [
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢١)
] وه ئهمه كارێكهو بڕیاری لهسهر دراوهو ئهبێ ڕووبدات بۆیه ئارام بگره لهسهر بڕیارى پهروهردگارت.