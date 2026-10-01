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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 8
Al-Infitar
8
82:8
في اي صورة ما شاء ركبك ٨
فِىٓ أَىِّ صُورَةٍۢ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨
فِيٓ
ﱣ
أَيِّ
ﱤ
صُورَةٖ
ﱥ
مَّا
ﱦ
شَآءَ
ﱧ
رَكَّبَكَ
ﱨ
٨
ﱩ
e Che ti ha formato nel modo che ha voluto?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.