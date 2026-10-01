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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 7
Al-Infitar
7
82:7
الذي خلقك فسواك فعدلك ٧
ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧
ٱلَّذِي
ﱞ
خَلَقَكَ
ﱟ
فَسَوَّىٰكَ
ﱠ
فَعَدَلَكَ
ﱡ
٧
ﱢ
Che ti ha creato, plasmato e t’ha dato armonia
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.